Deprem bölgesinde çocuklar için dayanışma ağı: Bülent Şık, ihtiyaç listesini paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden 40 gün geçti. Depremde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişiye halen ulaşılamadı. Yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedeler kurulan çadır ve konteyner kentlerde hayata tutunmaya çalışıyor.

Öte yandan depremin en çok etkilediği grup olan çocuklar da hem psikolojik hem de sosyal olarak desteklenmeye ihtiyaç duyuyor. Yaşanan travmanın etkilerini hafifletmek için ise gönüllüler harekete geçti.

Depremin üçüncü gününde Samandağ Karaçay Bedii Sabuncu Lisesi'nde eski, yeni mezunlar, öğretmenler, yerel halk ve gönüllüler ile birlikte örnek bir dayanışma ağı oluşturuldu. Okulun bahçesinde oluşturdukları çadır kentte yerelden ve gönüllülerden onlarca insanla birlikte yaraları sarmaya çalışan dayanışma ağında akademisyen ve yazar Bülent Şık'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Şık, sosyal medya hesabından dayanışma ağı ile ilgili verdiği bilgilerle herkesi "çocuklar için dayanışma" faaliyetine katılmaya davet etti. Bölgede çocuklar için yapılanları anlatan Şık, acil ihtiyaç listesini de paylaştı. Şık'ın paylaşımları şöyle oldu:

Bugün hepimize umut veren bir #ÇocuklarİçinDayanışma faaliyetinden söz edeceğim: Depremin 3. gününde Samandağ'da Bedii Sabuncu Lisesinde gönüllüler ve yöre sakinlerinin çabasıyla oluşturulan dayanışma merkezinde ilk günlerden beri gıda ve malzeme temini ve dağıtımı işi yapıyoruz.

Ancak bölgedeki çocukların eğitim ihtiyacını karşılamak günden güne ağırlaşan bir sorun olarak ortaya çıktı. Deprem bölgesinde olan ya da bölgeden göç eden çocuklar eğitimleriyle ilgili büyük sorunlarla karşı karşıya. Okul öncesi çocuklar ise büyük ölçüde izole olmuş durumda.

Özellikle de lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıflarda sınavlara hazırlanamamak büyük bir kaygı yaratıyor. Bunun yanı sıra okul öncesi çocuklarda sosyalleşme imkanı bulabilecekleri güvenilir alanlardan yoksunlar.

Bu çocukların sosyalleşme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Bedii Sabuncu lisesindeki dayanışma kolektifi olarak Samandağ festival alanında bir eğitim-oyun alanı oluşturmaya başladık. Alana derslik olarak kullanılabilecek büyük eğitim ve oyun çadırları kuruldu.

Alanın toprak zemini çamur ve toz oluşumu ihtimalini azaltmak için olabildiğince düzeltilmeye çalışıldı. Bu konudaki çalışmalar hala devam ediyor.

Bugün kütüphane olarak kullanılacak çadıra kitaplar geldi ve tasnif çalışmaları yapılıyor. Raflar da geldiğinde yerleştirme işi yapılacak.

Okul öncesi çocukların oyun ve eğitim alanının zemini yumuşak malzemelerle kaplandı.

Deprem sonrasında çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçları arasında farklar var. Çocukların sosyalleşme ihtiyacı yetişkinlerden daha fazla ve onların bu ihtiyacını karşılayacak ortamlar oluşturmak onlara çok iyi geliyor. Elbette bize de...

Çocuklar tehditleri algılama, riskleri değerlendirme konusunda yetişkinlere kıyasla doğal olarak daha donanımsız. Deprem bölgesi yıkıma uğramış yapılardan kaynaklanan kesici, delici, yanıcı, toksik nitelikli ya da yaşamsal risk oluşturan elektrik vb. gibi tehditlerle dolu.

Dolayısıyla ortalık tehdit edici çeşitli unsurlarla dolu olduğunda çocukları nasıl koruyacağımız sorusuna acilen bir yanıt üretmek gerekiyor. Çocuklar için güvenli açık alanlar oluşturmak bu acil meseleye verilebilecek yanıtlardan biri.

Park, kent bostanı, sağlam okul ve kamu binaların bahçesi gibi her türlü açık alanı korumak bu nedenle de çok önem taşıyor. Bu amaçla, Samandağ'daki festival alanı bir kaç hafta içinde her yaştan çocuğun yararlanabileceği bir eğitim-oyun-sosyalleşme alanına dönüştürüldü. #Karagöz

Valilik hafta başında bu alanın boşaltılmasını istedi. Ancak yapılan görüşmeler sonrası bu kararından vazgeçti. Alan 3 ay için gönüllülere-yöre sakinlerinin kullanımına tahsis edildi. Bu süre zarfında okul öncesi çocuklara ve sınava hazırlanan çocuklara eğitim desteği verilecek.

Zamanla prefabrik yapılar oluşturarak önümüzdeki yıl içinde de sınava hazırlanan çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz. Uzun vadeli hedef bir eğitim ve kültür merkezi oluşturmak. Umarım elbirliğiyle yapabiliriz... Aşağıda şu an için acil olan ihtiyaçlar var.

Haydi el birliğiyle #ÇocuklarİçinDayanışma içinde olalım. Destek ya da dayanışma için @KaracayTomruksu hesabı ile iletişim kurabilirsiniz.

Yukarıdaki ihtiyaçlara ek olarak

- İki adet dizüstü bilgisayar (acil)

- Derslikler için 10 adet duvar saati

- Derslikler için 10 adet çöp kutusu

Bir de aşağıdaki görselde yer alan malzemeler

Destek verecek dostlar @KaracayTomruksu hesabına mesaj yazabilir.