Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar ile mal bildirimlerinin usul ve esaslarına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK) Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar ile mal bildirimlerinin usul ve esaslarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, cumhurbaşkanı adayları başvuru süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Siyasi partiler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmen imzalarıyla aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları ise 20 Mart’a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.

Ayrıca adaylar yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişiliklerden, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak. Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemeyecek. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek

Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor
Depremzede yurttaş 10 bin liralık yardıma başvurdu, hayatının şokunu yaşadı Depremzede yurttaş 10 bin liralık yardıma başvurdu, hayatının şokunu yaşadı
Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi enkaz altından 40 gün sonra çıkarıldı Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi enkaz altından 40 gün sonra çıkarıldı
Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı