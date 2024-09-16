Deprem Bilimci Naci Görür Bir Kez Daha Uyardı! Tunceli Depremi Sonrası Yeni Açıklama

Tunceli Pülümür’de bugün saat 16:44'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce o bölge için uyarılarda bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür bir kez daha uyarıda bulundu.

Son Güncelleme:
Deprem Bilimci Naci Görür Bir Kez Daha Uyardı! Tunceli Depremi Sonrası Yeni Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Görür, Tunceli hakkında daha önce uyarılarda bulunmuş ve "Şu anda Tunceli’de deprem olmasını bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz oraya Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretimi olacak. Çok uzak zamanda değil" demişti.

'BU YÖREDE DEPREM BEKLİYORUZ'

Naci Görür depremin ardından X hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Görür açıklamasında, "Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem bekliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den O İllere Korkutan Yeni Uyarı: 7.2 Büyüklüğünde Deprem BekliyoruzNaci Görür'den O İllere Korkutan Yeni Uyarı: 7.2 Büyüklüğünde Deprem BekliyoruzGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Naci Görür Deprem Tunceli AFAD
Son Güncelleme:
NOW TV'den Kanal D'ye Büyük Çalım! İddialı Proje Yeniden Başlıyor NOW TV'den Kanal D'ye Büyük Çalım! İddialı Proje Yeniden Başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin 'Boykot' Paylaşımı: 'Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin 'Boykot' Paylaşımı
Kolonyaları Avrupa’da Yasaklanmıştı! Eyüp Sabri Tuncer’den Yeni Açıklama! Eyüp Sabri Tuncer’den Yeni Açıklama
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti