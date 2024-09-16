Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin 'Boykot' Paylaşımı: 'Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için Boykot konulu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin 'Boykot' Paylaşımı: 'Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter yeni adıyla X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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