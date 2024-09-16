Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin 'Boykot' Paylaşımı: 'Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter yeni adıyla X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem