Denizli'ye yeni İl Jandarma Komutanı atandı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Denizli İl Jandarma Komutanlığı koltuğuna yeni isim atandı.

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Denizli'ye yeni İl Jandarma Komutanı atandı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 2 tuğgeneral, tümgeneralliğe, 11 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Karar ile 42 ilin jandarma komutanlıklarına yapılan atamalar çerçevesinde 2020 yılından bu güne Denizli İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

DENİZLİ'NİN YENİ İL JANDARMA KOMUTANI BELLİ OLDU

Yaklaşık 3 yıldır Denizli’de görev yapan Yanık’tan boşalan Denizli İl Jandarma Komutanlığı koltuğuna ise 2021 yılından bu yanan Kars Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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