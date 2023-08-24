Kararname yayımlandı: Bursa’da 5 ilçenin kaymakamı ve 2 vali yardımcısı değişti!

Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre, Bursa'da Karacabey, Orhangazi, Orhaneli, Yenişehir ve Nilüfer ilçe kaymakamları başka illere atandı.

Ayrıca kararnameye göre Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Gündoğan ve Mustafa Özsoy’un görev yeri değişti.

Bursa'da yeni atamalar şöyle:

- Bursa Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Ankara Yenimahalle Kaymakamı olarak atanırken Ankara Yenimahalle Kaymakamı olarak görev yapan Türker Çağatay Halim Bursa Karacabey Kaymakamı olarak atandı,

- Bursa Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı İstanbul Esenler Kaymakamı olarak atanırken Orhangazi Kaymakamlığına Edirne Vali Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Karamehmetoğlu atandı,

- Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse Antalya Konyaaltı Kaymakamı olarak atanırken Yenişehir Kaymakamlığına Kütahya Vali Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Güney atandı,

- Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı olarak atandı. Orhaneli Kaymakamlığına ise Kars Vali Yardımcısı olarak görev yapan Muhammed Furkan Tuna atandı,

- Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen Bursa Nilüfer Kaymakamı olarak atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem