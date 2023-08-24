Antalya'dan 6 kaymakam ve 1 vali yardımcısı gitti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararnamesi ile Antalya’da 6 ilçenin kaymakamı ve bir vali yardımcısının yeri değişti.

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Antalya'dan 6 kaymakam ve 1 vali yardımcısı gitti!

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle Antalya’da bir vali yardımcısı ile 6 kaymakam başka bölgelere atandı.

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre, Antalya'ya yeni atanan kaymakamlar şöyle;

- Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir Samsun İlkadım kaymakamlığına, yerine İstanbul Esenler kaymakamı Adil Karataş,

- Elmalı Kaymakamı Harun Kazez Tokat Vali Yardımcılığı’na, yerine Kırşehir mucur Kaymakamı Faruk Erdem,

- Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten İzmir Vali Yardımcılığı’na, yerine Bursa Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse,

- Kemer kaymakamı Hüseyin Çam Nevşehir Vali Yardımcılığı’na, yerine Mardin Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz,

- Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliği’ne, yerine Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar getirildi.

ANTALYA'YA YENİ VALİ YARDIMCISI DA ATANDI

Akseki Kaymakamı Volkan Hünür, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığına atanırken, Antalya Vali Yardımcılığı’na ise Burdur Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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