Resmi Gazete'de yayımlandı: Muğla'da altı ilçenin kaymakamı değişti!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla'da 6 ilçenin kaymakamı yer değiştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Muğla'nın 6 ilçesinin kaymakamı yer değiştirdi.
Yeni kaymakam atamaları şöyle:
- Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Hatay Defne Kaymakamlığına,
- Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Vali Yardımcılığına,
- Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Denizli Vali Yardımcılığına,
- Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Kırşehir Vali Yardımcılığına,
- Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kütahya Vali Yardımcılığına,
- Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Aydın Vali Yardımcılığına atandı.
Muğla'ya atanan kaymakamlar ise şöyle:
- İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Kaymakamlığına,
- Şanlıurfa Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Kaymakamlığına,
- Kastamonu Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığına,
- Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Marmaris Kaymakamlığına,
- Şırnak Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Kaymakamlığına,
- İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, Bodrum Kaymakamlığına atandı.
Kaynak: Gerçek Gündem