Resmi Gazete'de yayımlandı: Muğla'da altı ilçenin kaymakamı değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla'da 6 ilçenin kaymakamı yer değiştirdi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Muğla'da altı ilçenin kaymakamı değişti!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın 6 ilçesinin kaymakamı yer değiştirdi.

Yeni kaymakam atamaları şöyle:

- Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Hatay Defne Kaymakamlığına,

- Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Vali Yardımcılığına,

- Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Denizli Vali Yardımcılığına,

- Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Kırşehir Vali Yardımcılığına,

- Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kütahya Vali Yardımcılığına,

- Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Aydın Vali Yardımcılığına atandı.

Muğla'ya atanan kaymakamlar ise şöyle:

- İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Kaymakamlığına,

- Şanlıurfa Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Kaymakamlığına,

- Kastamonu Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Kaymakamlığına,

- Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Marmaris Kaymakamlığına,

- Şırnak Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Kaymakamlığına,

- İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, Bodrum Kaymakamlığına atandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muğla Bodrum Fethiye Datça Marmaris Ortaca
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