Mersin'de operasyon: 6 milyon 100 bin...
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe genelinde kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, şüpheli Y.E.K'ye ait kamyonda 6 milyon 100 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Şüpheli Y.E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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