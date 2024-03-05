Tek amacı tarlasını korumaktı: 75 yaşındaki Hatice teyze hakkında 5 yıl hapis istemi!

Denizli Tavas’taki Aydan köyünde tarlasına girmek isteyen maden ocağı görevlilerini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 75 yaşındaki Hatice Kocalar hakim karşısına çıktı. Savcı, Kocalar hakkında beş yıl hapis istedi.

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Tek amacı tarlasını korumaktı: 75 yaşındaki Hatice teyze hakkında 5 yıl hapis istemi!

Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan Avdan Köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kocalar’a, Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından çalışanları darbettiği iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Kocalar ile avukatları Hasan Ozan Orpak, Onat Ötnü, Ali Kavallı hazır bulunurken, yaşam savunucuları da duruşmayı izledi.

Duruşmada ifade veren Hatice Kocalar, "İki kamyon geldi. Kepçe geldi. Tarlayı kazmak istediler, karşı çıktım. Kendilerine şirketin yetkililerinin gelmesini söyledim. İki mühendis geldi. Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum? Vurmadım, aramızda münakaşa oldu. Elimde sopa yoktu. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

"DARBETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tanık olarak ifadesine başvurulan Kocalar'ın eşi Bekir Kocalar ise olaydan sonra tesadüfen tarlaya geldiğini ve eşinin kimseye vurmadığını ifade etti. Kocalar'ın avukatı Ozan Orpak da yargılanan müvekkilinin kilosuna ve yaşına dikkat çekerek, fiziksel olarak böyle bir durumun gerçekleşmesinin ve beş kişiye karşı gelip darbetmesinin mümkün olmadığını söyledi

Gazete Duvar'ın aktardıklarına göre; Avukat Orpak, Kocalar’ın mühendisleri darbettiği söylenen ve bu olayda silah sayılan sopanın adli emanete alınmadığını ve bunun hukuka aykırı bir işlem olduğunu beyan etti. Avukat Ali Kabal da, olaya ait somut delillerin olmadığını ve yalnızca sağlık raporu bulunduğunu belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı ise Kocalar'ın 5 yıla kadar hapis cezası alması yönünde mütalaa verirken, duruşmaya polis getirilmesini talep etti. Mahkeme, şikayetçi olan mühendislerin dinlenilmesine dair talepleri reddederek, davayı 28 Mayıs 2024'e erteledi.

Tek amacı tarlasını korumaktı: 75 yaşındaki Hatice teyze hakkında 5 yıl hapis istemi! - Resim : 1

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