Datça'da deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldiği duyuruldu.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Sarsıntı, saat 16:17 sularında kaydedildi.
Depremin derinliği ise 12.47 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.23 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
Detay:https://t.co/ZS6t8F5JCT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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