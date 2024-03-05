Datça'da deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Datça'da deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldiği duyuruldu.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Sarsıntı, saat 16:17 sularında kaydedildi.
Depremin derinliği ise 12.47 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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