Hablemitoğlu suikastı davasında tanıklar konuştu: 'Donakalmış gibiydi...'

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ lideri Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlenildi.

Hablemitoğlu suikastı davasında tanıklar konuştu: 'Donakalmış gibiydi...'

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın bugünkü celsesine, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davada hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Suikast sonucu öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu'nun eşi Naciye Mumcu, tanık olarak dinlenildi.

Hablemitoğlu'nu ve sanıkları tanımadığını belirten Mumcu, "Olay günü akşam yemek yiyorduk. Sanıyorum üç el silah sesi duydum. Pencereden baktığımda bir kalabalık gördüm. Hablemitoğlu'nun evi karşımızda değildi, yan taraftaydı. O yüzden çok bir şey göremedik. Olaydan hemen önce eski bir arabadan inen uzun boylu birisi, bizim yukarı katımızda oturanların evde olup olmadığını sormuştu" diye konuştu.

"DONAKALMIŞ GİBİYDİ"

Tanık Şükriye Sefer de komşuları Hablemitoğlu'nu tanımadığını, mutfakta iş yaparken silah sesi duyduğunu ifade ederek, "Pencereden bakınca kapıcıyı ve başka bir adamı gördüm. Kapıcı çöp bırakıyordu. Konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum ama birbirlerini gördüklerini düşünüyorum. Daha sonra kapıcı diğer adamın arkasından baktı. Donakalmış gibiydi. Adam arabaya binip uzaklaştı" dedi.

Tanık Rıfat Onur Altay ise olay günü kaçar gibi giden açık renkli bir araç gördüğünü anlatarak, aracın içinde üç kişinin bulunduğunu ancak yüzlerini görmediğini ifade etti.

Silah sesi duymadığını kaydeden Altay, aracın patinaj yaparak kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

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