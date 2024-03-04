Hablemitoğlu suikastı davasında sesler yükseldi: "Yalan söylüyor, Allah belanı versin"

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının görülmesine devam edildi.

Davada tutuklu yargılanan tek sanık olan Nuri Gökhan Bozkır ile tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Mehmet Narin duruşma salonunda hazır bulundu.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, bugünkü celsede dinlenen ilk tanık, Sabah gazetesi yazarı Abdurrahman Şimşek’ti.

Nuri Gökhan Bozkır ile 2020’de Ukrayna’dayken röportaj yapan Şimşek, Bozkır’ın röportaj bitince off the-record biçimde Hablemitoğlu’nu Tarkan Mumcuoğlu’nun öldürdüğünü, işin merkezinde de Levent Göktaş ve Fikret Emek’in bulunduğunu söylediğini iddia edince salonda sesler yükseldi.

Nuri Gökhan Bozkır, “Yalan söylüyor. Allah belanı versin” diye bağırırken, sanık avukatları da “Şimşek iddianameyi okuyor ve cinayeti çözüyor” diye tepki gösterdi.

Davada tutuksuz yargılanan sanıklar ise Şimşek’e soru sormadı.

Bozkır, Şimşek’e “Yemin ettiniz, buna sadık kalın, yoksa ben ispatlayacağım” uyarısında bulunarak, “Ukrayna istihbaratı sizinle off-the-record dahil tüm görüşmelerimizi kayda aldı. Benim üzerimde dinleme cihazı vardı. Bunların tamamı Ukrayna’daki dava dosyasında var” ifadelerini kullandı.

ÇAKIR VE ŞİMŞEK’E FETÖ’NÜN KUMPASLARINA HİZMET SUÇLAMASI

Bozkır, Zihni Çakır ve Abdurrahman Şimşek’in geçmişte FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon kumpaslarına hizmet etmekle suçlarken, “Şimdi de birine hizmet ediyorsunuz” ifadeleriyle yeni bir suçlama daha yöneltti. Şimşek ise bunun üzerine, “Kime hizmet ediyormuşum?” sorusunu sordu.

Bozkıra ayrıca dava dosyasında yer alan ve bilmediği isimleri Şimşek’ten öğrendiğini, Şimşek’in kendisine, “2 yıl yatar çıkarsın” dediğini ileri sürdü.

‘UĞUR MUMCU’YU ÖKK ÖLDÜRDÜ İDDİASI’

Müyesser Yıldız, şahsi internet sitesinde yayımladığı haberinin detaylarında, Uğur Mumcu suikastına ilişkin de iddialara yer verdi.

Yıldız’ın haberinde söz konusu ifadeler şöyle yer aldı:

“Sanık avukatlarının soruları sırasında Abdurrahman Şimşek, geçmişte MİT’te çalışan bir ÖKK mensubunun emekli olduktan sonra kendisine Uğur Mumcu’yu da ÖKK’dan birilerinin öldürdüğünü söylediğini, bunun üzerıne Güldal Mumcu’yla görüşmek istediğini, ama Güldal Mumcu’nun ısrarla görüşmediğini anlattı.

Abdurrahman Şimşek’in soruşturmada gizlilik kararı varken yaptığı haberlere ilişkin tüm sorulara, “Emniyet kaynaklarının değerlendirmeleri” cevabını vermesine avukatlar tepki gösterince Mahkeme Başkanı, “Haberci bunlar, oradan bir şey duymuş, yazmış.” dedi.

Şimşek’e, Tarkan Mumcuoğlu’nun fotoğrafını nereden bulduğu da soruldu. Şimşek önce açık kaynaklardan bulduğunu söyledi. Avukatlar, Mumcuoğlu’nun o fotoğrafının MİT’e girerken çekilen fotoğrafı olduğunu vurgulayınca da, “Bir haber kaynağımdan aldım.” dedi.”