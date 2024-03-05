Terörist quiz sosyal medyanın dilinde: İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi oyun oldu

Bir kullanıcının geliştirdiği "Terörist quiz" oyunu, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde aranan tüm isimleri kapsıyor. Tahmin oyunu sosyal medyada gündem oldu.

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Terörist quiz sosyal medyanın dilinde: İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi oyun oldu

İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi, bir oyuna ilham kaynağı oldu.

Bir yazılımcı, bakanlığın listesinde yer alan tüm isimlerin olduğu bir test hazırladı.

FETÖ'den, PKK'ye, DKP/BÖG'den DHKPC'ye, MLKP'den DEAŞ'e, MKP'den TKP/ML'ye kadar birçok örgüt mensubunun hangi örgüte üye olduğunun tahmin edildiği oyun sosyal medyanın diline düştü.

Her 10 soruda 1, başarı yüzdesine göre "Mit seni göreve çağırıyor, devam mı baştan mı?" ve "Yürü be babuş , devam mı baştan mı?" ibareleri çıkıyor.

Sorular arasında sivil insan fotoğrafları da bulunuyor.

Terörden arananların örgütünün tahmin edildiği oyunda, Hakan Şükür, Enes Kanter ve Can Dündar gibi isimler de yer alıyor. Bu isimler FETÖ/PDY üyesi olarak gri listede aranıyor.

Yazılımın ne amaçla yapıldığı veya kime hizmet ettiği henüz bilinmiyor.

Terörist quiz sosyal medyanın dilinde: İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi oyun oldu - Resim : 1

Terörist quiz sosyal medyanın dilinde: İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi oyun oldu - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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Terörist quiz İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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