Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu özlemi: Muhammed Nur Nahya'nın skeci gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle meşhur olan Muhammed Nur Nahya'nın çektiği bir video gerçek oldu.

Nahya, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisindeki görevini bırakmasının ardından sosyal medyada paylaştığı "Kılıçdaroğlu'na Veda!" başlığıyla paylaştığı bir videoda, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun vedalaşmasını işlemişti.

Videonun sonunda "Ben Kemal, gidiyorum" sözleri, fon müziğinde ise Sezen Aksu'dan "Gitme" şarkısı çalıyordu.

Genç fenomenin çektiği skeç gerçek oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde, CHP'de yaşanan değişime bir kez daha atıfta bulundu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu da anarak, şunları söyledi:

"CHP'de yapısal arıza var. Her gelen gideni aratıyor. Devrik Genel Başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık ancak yine de Bay Kemal kendine has siyaset yapardı."

Kaynak: Gerçek Gündem