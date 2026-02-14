Denizli'de Nefes Borusuna Simit Kaçan Kadın Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Buldan ilçesinde nefes borusuna simit kaçan kadın hayatını kaybetti.
Denizli'de Turan Mahallesi'nde Gönül Kanat'ın (70) simit yerken rahatsızlandığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Evdeki ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Kanat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nefes borusuna yiyecek kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
