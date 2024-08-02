Denizli'de Feci Kaza! İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Denizli'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 10 işçi yaralandı.

Denizli'de Feci Kaza! İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Öztürk (63) idaresindeki otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi, otomobili metrelerce sürükledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65), olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

MAHALLE SAKİNLERİ KAVŞAKTAN ŞİKAYETÇİ

"Sabıkalı" olarak bilinen ve sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı kavşaktan ise vatandaşlar şikayetçi olduklarını ifade etti. Kavşağa bir önlem alınması gerektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bilal Vural, "Sürekli burada kaza oluyor. Bu kazalara dur demek lazım. Burada da keşke olmasaydı ama dikkatsizliğimizin sonucu 2 ölü, 10 yaralımız var. Denizli istikametinden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan kavşağa ışıklandırma şart veya alt geçit olmalı. Burada ışıklar sürekli yanıp yanıp sönüyor. Anayoldan gelen için ileriden bir yavaşlatma ya da buraya bir ışık olması şart. Böyle olayların yaşanmaması için buraya bir çözüm istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Trafik kazası
Belediye Başkan Yardımcısı Halı Sahada Yere Yığıldı! Kalp Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi
Makineye 1 Kaşık Ekleyin : Çizilen ve Matlaşan Bardakları Pırıl Pırıl Yapıyor Makineye 1 Kaşık Ekleyin : Çizilen ve Matlaşan Bardakları Pırıl Pırıl Yapıyor
Sürücüleri Bayram Ettirecek Karar: Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti! Binlerce Lira Ceza Ödeme Devri Bitti!
Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı: 14 İlde Acele Kamulaşma Kararı Alındı 14 İlde Acele Kamulaşma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi
Başkan Yetişkin Haciz İşlemine İsyan Etmişti! SGK'den Açıklama Geldi Başkan Yetişkin Haciz İşlemine İsyan Etmişti! SGK'den Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı: 14 İlde Acele Kamulaşma Kararı Alındı 14 İlde Acele Kamulaşma Kararı Alındı
Belediye Başkan Yardımcısı Halı Sahada Yere Yığıldı! Kalp Krizi Geçirdiği Ortaya Çıktı Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi
YAŞ Kararları Resmi Gazete’de YAŞ Kararları Resmi Gazete’de