Denizli'de Bağ Evinde Yangın: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Avşar mevkiinde bulunan bağ evinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yanan bağ evinde inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen bağ evinde bir kadına ait cansız bedeni buldu. Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden kadının 55 yaşındaki Ayşe Uçar'a olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşe Uçar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA