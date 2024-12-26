Muğla'da Bin 520 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Muğla'da jandarma sahte zeytinyağı operasyonu düzenledi. Operasyonda bin 520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Muğla'da Bin 520 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda E.Ç. isimli şüphelinin ucuz bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiği tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yaraş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda şüpheliye ait araçta yapılan aramada piyasa değeri 600 bin TL olan bin 520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

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