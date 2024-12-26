Koreli Şef Övdü Türklerin Meşhur Lezzeti Daha da Kıymete Bindi! Güney Kore'ye Uçaklarla Taşındı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ahmet Bolat, Güney Koreli Şef Paik Jong-won'ın itirafı çok konuşuldu.

Bolat “Paik Jong-won ismini ben geçen sene Güney Kore'ye yaptığım ziyarette duydum. Müdür arkadaşımız bu meşhur şefin bir İstanbul ziyaretinde kahvaltıda bal ve kaymak yediğini ve bunu da ülkesine döndükten sonra kendi TV şovlarında överek anlattığını söyledi” dedi.

“AKLIMA GÜNEY KORE'DEKİ ŞEF GELDİ”

Bunun ardından Güney Kore'ye bal ve kaymak ihracatına başladıklarını belirten Bolat, bir anısını şöyle anlattı: Çok kaymak seven biri olmamama karşın bir keresinde Afyonkarahisar'a yaptığımız ziyarette öğle yemeği sonrası yediğimiz ekmek kadayıfının üstüne gelen Afyon kaymağının tadına bakarak hayran kalmıştım. Bunun üzerine aklıma Güney Kore'deki şef geldi ve bu kadar lezzetli bir kaymağa onun yorumunun ne olacağını düşündüm.

Güney Koreli Şef Paik Jong-won'un İstanbul seyahatinde yediği bal kaymaktan övgü dolu sözlerle bahsetmesinin ardından, bal Güney Kore'de sofralarda yer almaya başladı.

Kaynak: İHA