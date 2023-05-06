Denizli'de 25 yaşındaki genç ölü bulundu!

Denizli'de yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Denizli'de 25 yaşındaki genç ölü bulundu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde Ahmet Şahan'dan (25) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde hareketsiz halde bulundu.

112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarla, adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Şahan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Şahan’ın net ölüm nedenin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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