Erdoğan, FETÖ'cüleri Kızılay’a yönetici yaptırmış: O görüşmeyi ilk defa anlattı

GERÇEK GÜNDEM - Uzun yıllardır Kızılay’la ilgili haberleri gündem olan, yaptığı haberler nedeniyle yargılanan, hakkında birçok dava açılan gazeteci İsmail Arı’nın Tekin Yayınevi’nden çıkan Kızılay Holding isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

Kitapta, 2021 bütçesi yaklaşık 8 milyar TL olan Kızılay’ın, birçok belediye, bakanlık ve hatta Cumhurbaşkanlığı’ndan dahi fazla bütçeye sahip olduğu belirtildi. Kızılay’ın yönettiği bu milyarlarca liralık devasa bütçenin de yandaşların iştahını kabarttığı ifade edildi.

Arı, kitabında 2004 ile 2011 yılları arasında Kızılay Merkez Kurulu Üyeliği ile Kızılay Başkanvekilliği görevlerini yürüten ve 2011 ile 2016 yıllarında Kızılay Başkanı olan Ahmet Lütfi Akar ile yaptığı röportaja da yer verdi. Akar, daha önce anlatmadığı birçok şeyi ilk defa anlattı.

ERDOĞAN GENEL SEKRETER YAPTIRDI

Eski Kızılay Başkanı Akar, Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Fetullahçıların Kızılay’a nasıl yönetici yapıldığını şöyle anlattı:

“2013 yılında düzenlediğimiz kongrede bana verilen isimlerden ikisi FETÖ’cü çıktı. O zaman FETÖ değil paralelciydi tabii adları... Özellikle bir tanesi Kızılay’da ciddi şekilde çalışmaya başladı. Adı da Avukat Ulviye Turgut’tu. Bana, ‘Ulviye Turgut’u al, Kızılay’a genel sekreter yap’ denmişti. Kadın girdi Kızılay’a ve girdiği günden itibaren bana karşı bir itaatsiz tutum takındı. Bunlar FETÖ olmadan önce de benim Fethullahçılara karşı alerjim vardı. Kocası da Danıştay üyesiydi o da Fethullahçıydı. Gelir gelmez Kızılay içinde ilişki kurduğu personeli de tespit ettim. İki avukat aldırmıştı onlar da FETÖ’cü çıktı, onları da ben tespit ettim. Erdoğan’ın yönetim kuruluna aldırdığı ve FETÖ’cü çıkan diğer kişinin ismini şimdi hatırlayamadım. Bu meselelerin ardından randevu aldım, sayın Cumhurbaşkanı’na gittim. ‘Sizin verdiğiniz ismi ben genel sekreter yaptım ama bu Fethullahçı’ dedim. O da ‘Nereden biliyorsun?’ dedi. ‘Ben öğrendim bence siz de inceletin’ dedim. ‘Ne yapacaksın şimdi? Bunları atamaz mısın?’ dedi. ‘Yok’ dedim. ‘Bir yönetim kurulu üyesi ancak kongreyle gidebilir’ dedim. ‘Kongre yapacağım’ de- dim. İstifasını istesem istifa etmezdi. Kadının bir belinde silahı eksik, başa bela... ‘Müsaade edersiniz kongre yapacağım’ dedim. Çünkü yönetim öyle bir hale geldi ki o zaman, onun, sayın Cumhurbaşkanı’nın işareti olmadan kongre kararı çıkartamazdım. Hatta çok iyi tanıdığım insanlar da vardı yönetim kurulunda, onlar bile beni dinlemediler. Bunlara karşı çok büyük mücadeleler verdim. Film çekilse ancak anlatabilirim. Sonra Erdoğan, ‘Dur bakalım incelettireceğim’ dedi.”

TURGUT FETÖ’DEN TUTUKLANDI, KOCASI DA KAÇTI

Akar bu görüşmeden bir ay sonra yeniden Erdoğan ile görüştüğünü ve o görüşmeden Fetullahçıları Kızılay’dan atmak için kongre yapma kararı aldıklarını anlattı. Akar görüşmesini, “Aradan bir ay geçti ve beni çağırdı. Bir toplantı halindeydi kendisi. Birkaç bakan falan vardı. Kalktı yanıma geldi, ‘Sen bir şey söyledin ya, onu yap’ dedi. ‘Peki’ dedim, yönetim kuruluna anlattım. ‘Olağanüstü kongreye gideceğiz bunu sayın Tayyip Erdoğan’ istedi dedim. Onlar da zaten talimat almıştır büyük ihtimalle, karar aldık ve kongreye gittik. Ulviye Turgut tutuklanmıştı, şimdi serbest bırakılmış. Danıştay üyesi kocası da yurt dışına kaçmıştı” ifadeleri ile anlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem