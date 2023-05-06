Süleyman Soylu: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaporta dönüşebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaportla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz, bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir" dedi.

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Süleyman Soylu: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaporta dönüşebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir" dedi.

Soylu, Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler’de seçmen ile bir araya geldi.

Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları’nda konuşan Soylu, "Silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" diye konuştu.

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"MİKTARI AŞMAK ÜZEREYİZ"

Yeşil pasaportla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Soylu, "Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında" şeklinde konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

"Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez."

EMEKLİ ALBAYDAN YEŞİL PASAPORT İDDİASI

Emekli albay Ümit Öztürk'ün Almanya seyahatinde yaşadıkları geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Öztürk, süresi biten yeşil pasaportunu yeniledikten sonra ilk defa Almanya'ya gittiğini ve yeni olan pasaportunda hiç mühür olmadığı için şüphe çekerek gözaltına alındığını söylemişti. Öztürk, görevliye "neden göz altına alındım?" sorusunu yönelttiğini ve görevlinin  "Ümit bey bu yeşil pasaportunuz Almanya'ya giren kişiler üzerinden çıktı. Suriye üzerinde eğitilmiş bunlar. Özbek ve Türkmen asıllı, Asya ülkelerinden bir çoğu. Oradan gelen insanlar üzerinden çıktı. Türk pasaportu, Türk vatandaşı değil bunlar. Biz bunların üzerinde hiç mühür olmadığı için sizi de bu kategoriye aldık ve o şekilde değerlendirdik." dediğini aktarmıştı.

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