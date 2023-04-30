Emekli albayın yeşil pasaportuyla yaşadıkları gündem oldu

ABD'de yaşayan emekli albay Ümit Öztürk'ün, Almanya seyahati sırasında yaşadığı olay gündem oldu. Öztürk, Almanya'ya girişinde havalimanı görevlileri tarafından özel bir odaya çekildiğini belirterek, yeşil pasaportla ilgili yaşadıklarını anlattı.

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Emekli albay Ümit Öztürk'ün Almanya seyahatinde yaşadıkları gündem oldu. Öztürk, süresi biten yeşil pasaportunu yeniledikten sonra ilk defa Almanya'ya gittiğini ve yeni olan pasaportunda hiç mühür olmadığı için şüphe çekerek gözaltına alındığını söyledi. Ancak durumun bununla da sınırlı olmadığı anlaşıldı. 

Gözaltı süresinde uçağını kaçıran Öztürk, görevli kadına neden gözaltına alındığını sorduğunda aldığı yanıtı şöyle paylaştı:

"Ümit bey bu yeşil pasaportunuz Almanya'ya giren kişiler üzerinden çıktı. Suriye üzerinde eğitilmiş bunlar. Özbek ve Türkmen asıllı, Asya ülkelerinden bir çoğu. Oradan gelen insanlar üzerinden çıktı. Türk pasaportu, Türk vatandaşı değil bunlar. Biz bunların üzerinde hiç mühür olmadığı için sizi de bu kategoriye aldık ve o şekilde değerlendirdik." 

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pasaportu İçişleri Bakanlığı çıkarıyor. Devletin en yüksek memurlarına verilen pasaport bu. Arkadaşlar, ben oradaki bayan memura da sordum. Güvenlikle ilgili tüm şeyleri kontrol ettiniz mi o Özbeklerde vs. dedim. 'Pasaportla ilgili hiçbir sorun yok, 7-8 tane güvenlik var üzerinde hepsini geçiyor' dedi. Avrupa Birliği, özellikle Almanya bu konuyla ilgili bir bilgi notu hazırlıyor. Bütün Interpol'e ve AB ülkelerine dağıtıyor. En çok da Gürcistan'a giriş yapmışlar. Bunu çıkıp açıklamanız lazım. Bu devletin en değerli pasaportunun nasıl bu şekilde tanınmayan, IŞİD gibi kişilere verildiğini." 

Öztürk'ün yaşadığı olayı anlattığı videoyu emekli amiral Türker Ertürk paylaştı:

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