Denizde Ortaya Çıkmıştı: Meğer Müsilaj Değilmiş

Düzce'de denizde görülen kirliliğin nedenine ilişkin yapılan inceleme tamamlandı. Valiliğin açıklamasında, ilgili kirliliğin müsilaj olmadığı ortaya çıktı.

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir ay önce denizde görülen kirliliğin sebebinin analiz raporu ortaya çıktı. Raporda, denizde görülen kirliliğin sebebinin müsilaj olmadığı belirtildi.

Geçen ay denizde görülen köpükler ile ilgili olarak Düzce Valiliği geniş çaplı inceleme başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın raporunda kirliliğin nedeni belli oldu.

MEĞER MÜSİLAJ DEĞİLMİŞ

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ulusal, yerel haber kanalları ile bazı sosyal medya mecralarında ilimiz Akçakoca ilçesinde Karadeniz’de müsilaj şeklinde haber ve iddialara ilişkin 17 Haziran 2024 tarihinde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde uzmanlardan oluşan ekiplerimizce durumun iddia edildiği gibi müsilaj olmadığı değerlendirilerek, tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için ileri tetkik amaçlı su numuneleri alınarak, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereğince incelenmek üzere TÜBİTAK MAM‘a, bakteriyolojik analiz ve ağır metal analizi yapılmak üzere Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı'na teslim edilmiştir. Ayrıca Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'ne göre değerlendirmelerde bulunmak amacı ile 12 farklı noktadan su numunesi alınarak, analiz edilmiştir. Alınan numuneler üzerinde yapılan analizler sonucunda müsilaj olmadığı anlaşılmıştır. Akçakoca sahillerimizde deniz suyu, periyodik olarak alınan numunelerle düzenli olarak takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Düzce Müsilaj Tarım Bakanlığı
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