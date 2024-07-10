CHP'li Yavuzyılmaz: AKP, Cengiz ve Kolin'in Borçlarını Dolardan TL'ye Çevirip 6 Taksit Yapmış

Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları özelleştirme borçlarının TL’ye çevrilerek 6 taksit yapıldığı iddia edildi. Paylaşılan belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası bulunuyor.

Son Güncelleme:
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP, Cengiz ve Kolin'in Borçlarını Dolardan TL'ye Çevirip 6 Taksit Yapmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları özelleştirme borçlarının TL’ye çevrilip 6 taksit yapıldığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, 3493 sayılı ÖİB resmi yazısı, Özelleştirme Ek Sözleşmesi'ni paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaptığını tespit ettik.

Zarar: 38.067.802

Dolar 38 Milyon Dolar!

Belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası var!

Not: 2017’de imzalanan ek sözleşmeye göre, ilk taksit 2017-son taksit Mayıs 2022 tarihi olarak belirlenmiş."

Etiketler
Cengiz Holding
Son Güncelleme:
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
AKP'li Başkan Görevi Bıraktı AKP'li Başkan Görevi Bıraktı
Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz Antalya, Bali'yi Üçe Katladı
Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı Kanal 7'nin En Çok İzlenen Dizisinde Beklenmedik Karar! Seyirciler Ayaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı
Canlı Yayında İpler Gerildi: Buket Aydın Stüdyoyu Terk Etti Buket Aydın, Şaban Sevinç'in Özrünü Kabul Etmedi
Demir Parmaklıkların Ardından... Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı Tayfun Kahraman'dan 'Normalleşme' Mesajı