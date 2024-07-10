CHP'li Yavuzyılmaz: AKP, Cengiz ve Kolin'in Borçlarını Dolardan TL'ye Çevirip 6 Taksit Yapmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları özelleştirme borçlarının TL’ye çevrilip 6 taksit yapıldığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, 3493 sayılı ÖİB resmi yazısı, Özelleştirme Ek Sözleşmesi'ni paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaptığını tespit ettik.

Zarar: 38.067.802

Dolar 38 Milyon Dolar!

Belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası var!

Not: 2017’de imzalanan ek sözleşmeye göre, ilk taksit 2017-son taksit Mayıs 2022 tarihi olarak belirlenmiş."

AK Partinin Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaptığını tespit ettik.



Zarar: 38.067.802 Dolar



38 Milyon Dolar!



Belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası… pic.twitter.com/cpBMRKDcQE