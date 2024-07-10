CHP'li Yavuzyılmaz: AKP, Cengiz ve Kolin'in Borçlarını Dolardan TL'ye Çevirip 6 Taksit Yapmış
Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları özelleştirme borçlarının TL’ye çevrilerek 6 taksit yapıldığı iddia edildi. Paylaşılan belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası bulunuyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD doları özelleştirme borçlarının TL’ye çevrilip 6 taksit yapıldığını açıkladı.
Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, 3493 sayılı ÖİB resmi yazısı, Özelleştirme Ek Sözleşmesi'ni paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti'nin Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaptığını tespit ettik.
Zarar: 38.067.802
Dolar 38 Milyon Dolar!
Belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası var!
Not: 2017’de imzalanan ek sözleşmeye göre, ilk taksit 2017-son taksit Mayıs 2022 tarihi olarak belirlenmiş."
AK Partinin Cengiz-Kolin’e ait Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devlete olan ABD Doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaptığını tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 9, 2024
Zarar: 38.067.802 Dolar
38 Milyon Dolar!
Belgelerde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası… pic.twitter.com/cpBMRKDcQE