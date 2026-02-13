Deniz Çakır'dan Kanbolat Görkem Arslan'a Fotoğraflı Veda... Anılar Yürek Burktu

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Arslan'ın yakın dostu Deniz Çakır, yıllar öncesinden çektikleri fotoğrafları paylaşması, sevenlerini duygulandırdı.

'Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti. Gece yarısında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan, dün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı.

DUYGULANDIRAN VEDA

Vefatın ardından Deniz Çakır, Arslan’la üniversite yıllarına ait kareleri ve eski bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlar, oyuncunun hayranlarını ve sanat camiasını duygulandırdı.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALMIŞTI

Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle tanınan Arslan; Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Yer Gök Aşk, Kuruluş Osman, Tatar Ramazan, Bir Deli Rüzgar, Ezel ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak tiyatro sahnesinde 'Ruki' oyunuyla izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2021'de dansçı Hicran Akın'la evlenmişti.

