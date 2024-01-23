Demirtaş'tan 'Rolex' saati nasıl aldın diyen Furkan Bölükbaşı'na: Sen daha saksıda FETÖ’cü trol olarak yetiştirilirken...

Sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı, Özgür Demirtaş'ın taktığı saatin fiyatıyla ilgili tweet atınca Demirtaş, Hey Aktrol, Sen daha "saksıda FETÖ’cü Trol olarak yetiştirilirken ben Amerika Birleşik Devletleri’nde Profesörlük yapıyordum" yanıtını verdi.

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Demirtaş'tan 'Rolex' saati nasıl aldın diyen Furkan Bölükbaşı'na: Sen daha saksıda FETÖ’cü trol olarak yetiştirilirken...

AKP’ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X(eski Twitter) üzerinden bir atışma yaşadı.

Bölükbaşı, ekonomist Demirtaş’ın Temmuz 2016’da paylaştığı bir görseli yeniden paylaşarak, Özgür Demirtaş’a şu soruyu yöneltti:

“Özgür Demirtaş bey merhabalar Çok merak ettiğim bir konu var Temmuz 2016’da paylaştığınız bir fotoğrafta 15.400 $ değerinde (yaklaşık 466.000 TL) bir Rolex 116613LB Submariner “Bluesy” marka saat taktığınız görülüyor Bir Öğretim Üyesi’nin standart maaşıyla böyle bir saati satın alması mümkün değil 2016 yılında araştırdığım kadarıyla Öğretim Üyeliği dışında bir ek kazancınız da yokmuş Lütfen anlatabilir misiniz böyle pahalı bir saati hangi parayla satın aldınız? Bu parayı nereden ve nasıl kazandınız? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.”

‘HEY AKTROLL’

Furkan Bölükbaşı’na yanıt veren Demirtaş ise şu yanıtı verdi:

“Hey Aktrol, Sen daha saksıda FETÖ’cü Trol olarak yetiştirilirken ben Amerika Birleşik Devletleri’nde Profesörlük yapıyordum. Sen bilmezsin şimdi: ABD’de Finans Profesörleri 300-600 Bin Dolar arası alır. Yani geçtim kıytırık bir saati, bir düzine trolü satın alıp kapının önüne bağlayacak kadar. Git beride oyna hadi kış.”

Demirtaş ayrıca, "Furkan debelenme çıkmaz artık. Daha neye baktığını bilmiyorsun. Bak tane tane yazdım sizden birine. Paran bittiyse söyle yardım edeyim. Sana bu hayatta verdiğim son yanıt da bu" dedi.

Atışma sonra Demirtaş'ın Bölükbaşı'nı engellediği görüldü.

Demirtaş'tan 'Rolex' saati nasıl aldın diyen Furkan Bölükbaşı'na: Sen daha saksıda FETÖ’cü trol olarak yetiştirilirken... - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Furkan Bölükbaşı Özgür Demirtaş Twitter AKP
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