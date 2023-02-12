Demirtaş deprem felaketinin "asıl sorumları" diyerek işaret etti: eski ve yeni çevre şehircilik bakanları, içişleri bakanları, eski başbakanlar, Cumhurbaşkanı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, deprem felaketinin asıl sorumlularının eski ve yeni Çevre Şehircilik Bakanları, İçişleri Bakanları, eski başbakanlar, Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

Demirtaş deprem felaketinin "asıl sorumları" diyerek işaret etti: eski ve yeni çevre şehircilik bakanları, içişleri bakanları, eski başbakanlar, Cumhurbaşkanı

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Demirtaş, yaşanan büyük felaket sonrası yıkılan binaların müteahhitlerinin tutuklanmasına ilişkin olarak "Müteahhit avı başlatıp "sorumluyu bulduk, hesap soruyoruz" demek suçu örtmek, suçluyu saklamak demek. Hızlıca müteahhitlerin peşine düşmek kolay tabii, peki ya uluorta suçlu olup da görevde olanlar? Asıl suçu örtemezsiniz, gerçek suçluları gizleyemezsiniz!" dedi. 

"Deprem felaketinin deprem katliamına dönüşmesinin asıl sorumluları kim?" sorusunu yanıtlayan Demirtaş, "Parti ayırımı olmaksızın eski ve yeni belediye başkanları, imar müdürleri, eski ve yeni çevre şehircilik il müdürleri, yapı denetim firmaları, bakanlık müfettişleri, belediye imar komisyonları" diye kaydetti. 

Demirtaş asıl sorumlarınsa eski ve yeni Çevre Şehircilik Bakanları, İçişleri Bakanları, eski başbakanlar, Cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti. Demirtaş, "Bunların tamamını soruşturmaya dahil etmeyen savcıların kendileri de suça ortak olurlar" dedi. 

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