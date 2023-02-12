Depremzede kadınları konuştu: 'Erdoğan ve AKP Kahramanmaraş'tan vaz mı geçti?'

CHP’li Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Kahramanmaraş merkezde arama-kurtarma çalışmalarını takip ederek, depremzede vatandaşlarla görüştüler. CHP’li vekiller vatandaşların taleplerini karşılamak ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgede bulunan CHP’li belediyelerle görüşerek, koordinasyonun sağlanması için çaba harcadılar.

DEPREMİN 3. GÜNÜNDE GÖNÜLLÜLER YETİŞTİ

Enkaz altında yakınları bulunan vatandaşlar birçok yerde arama kurtarma çalışmalarına depremin 3. günü ancak başlanıldığını belirterek, “İnternetten ulaştık, Tokat’tan gönüllü ekipler geldiler. Ardından Zonguldak’tan madenciler geldiler yardımımıza. Allah onlardan razı olsun. Devlet nerede? Devlet yok. Bizden oy istiyor Erdoğan. Ne oyu istiyor?” diye tepki gösterdiler.

"NE OLUR GELİN BAKIN DİYE YALVARDIK"

Saatlerdir enkazın yanında nöbet tutup yakınlarının çıkarılması için yetkililere seslerini duyurmaya çalışan iki kadın vatandaş CHP’li vekillere dert yanarak, “Tırnaklarımla kazdım. Ses duyduk diyoruz. Köpek havlıyor, ne olur gelin bakın diyoruz. Yok. Komutan geldi, ben buraya müdahale edemem dedi. Yalvardık. İnternetten ulaştık ondan sonra gönüllü ekipler yola çıktılar. Tokat’tan gelmişler. Ardından Zonguldak’tan madenciler geldi. Allah onların ne muradı varsa versin. Rabbim evlatlarının derdini göstermesin. Allah benim evladımı da sağ salim çıkarsın, bütün içeride kalanları da sağ salim çıkarsın.” dedi.

"SES VARDI, ISI VARDI, CANLI VARDI; GİRİP ÇIKARACAK EKİP YOKTU"

“Böyle bir şey görülmemiş bir şey. Ne Marmara depremiydi ne başka bir şey. Oğlumun imkanlarıyla kardeşlerim geldiler, girdiler. Telefonunu buldular. Oradan ses geliyor diyorum. Polis arama köpeği girdi sağ olduğuna dair tepki verdi. Ses aldılar, ısı aldılar. Gelin girin diyorum, kimse yok. Olan da ben buraya giremem diyor. Bize malzeme de vermediler. İhmal çok.”

"ERDOĞAN’IN ÇOCUĞU BURADA OLSA NE YAPARDI?"

“Hani diyor Erdoğan, ‘ben her yerdeyim’, ‘her zaman düşenin peşindeyim’ diyor. Hani nerede Erdoğan? Hani, ‘ben dar kişinin yanındayım’ diyor. Değil, değil. Adamlarını gönderdi, gittim kahvelerin, çayların, çorbaların sırasındaydılar. Erdoğan evinde izliyordu. Çocuğu burada olsaydı ne yapardı acaba? Sesim gitsin ona.”

"AKP VE ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ’TAN VAZ MI GEÇTİ?"

“Tüm gazeteciler fotoğraf çekiyor. Hepsine işlem yapılıyor diye reklam yapmayın diyorum. Gelin insanların rezilliğini görün, rezaletimizi görün diyorum. Devlet sahip çıksaydı hiç böyle olmayacaktı. Kahramanmaraş’ı hiç ağızlarına almıyorlarmış. Haberlerde, reklamlarda hiçbir yerde çıkmıyormuş. Bu Kahramanmaraş’tan vaz mı geçti bu Erdoğan? Vaz mı geçti AKP?”

MADENCİLER VE GÖNÜLLÜ EKİPLER GÜNLERDİR TALİMAT BEKLEDİ

CHP’li Kaya, madencilerin arama kurtarma deneyimi olduğuna dikkat çekerek, “Madenci ekipler ve bu işi bilen gönüllü ekipler, 'Talimat verilsin de koşalım gidelim orada bir canı çıkaralım.’ diye günlerdir bekliyorlar. Keşke ilk gün bu insanlar deprem bölgesine getirilebilseydi. Allah büyük, dua ediyoruz. İnşallah güzel haberler alacağız.” dedi.