Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Depremdeki büyük yıkım ile ilgili ihmaller Türkiye'nin gündeminde.

Gaziantep'te depremde yıkılan ve Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı. Mehmet Ertan Akay, dün İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA