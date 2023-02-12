Gezi tutuklusu Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'dan uyarı: Enkazlar kaldırılmadan kanıt toplanmalı!

Gezi davası kapsamında Bakırköy Cezaevi’nde bulunan yüksek mimar Mücella Yapıcı, depremdeki yıkımlar nedeniyle açılacak davalar hakkında uyarıda bulundu. Yapıcı, hukuki süreç için enkazlar kaldırılmadan delillerin toplanması gerektiğine dikkat çekti.

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Gezi tutuklusu Yüksek Mimar Mücella Yapıcı'dan uyarı: Enkazlar kaldırılmadan kanıt toplanmalı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay,  Gaziantep,  Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Depremdeki büyük yıkım ile ilgili ihmaller Türkiye'nin gündeminde yer alırken Gezi davası kapsamında Bakırköy Cezaevi’nde bulunan yüksek mimar Mücella Yapıcı, depremin yarattığı sonuç ile ilgili uyarılarda bulundu

YÜKSEK MİMAR MÜCELLA YAPICI: HER ENKAZA SAVCI VE BİLİRKİŞİ GELMESİ, ENKFAZLARDAN KANIT OLARAK ÖRNEK ALINMASI ŞART!

Mücella Yapıcı, açılacak davalara dikkat çekerek, bu davalar için delillerin şimdiden toplanması gerektiğine vurgu yaptı. 

Mücelle Yapıcı'nın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu:

“Enkazların arama kurtarma bittikten sonra kaldırılmasından önce her enkaza savcı ve bilirkişi gelmesi, enkazlardan kanıt olarak beton/demir vs örnekleri alınması şart! Hukuki süreç için bu yapılmadan asla enkazın kaldırılmaması lazım. Bu konuda gerek baroların, gerek siyasi partilerin, gerek meslek ve sivil toplumun süreci takip etmesi son derece önemlidir!”

 
 
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