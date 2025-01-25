Demirci'de Kar Etkisini Gösterdi, İlçe Beyaza Büründü

Demirci merkezde sağanak yağmur etkili olurken, ilçenin yüksek kesimleri olan bin 470 rakımlı Akçakertik, Asitepe mevkiileri, Sağnıç ve Bardakçı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının etkili olduğu Demirci - Simav kara yolunda Karayolları ekiplerince belirli aralıklarla 3 kar küreme iş makinesi ile yol tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını gerçekleştirerek yolun ulaşıma kapanmasına engel oluyor.

Demircili vatandaşlar da kar yağışının etkili olduğu bölgelere çıkarak karın keyfini sürdü.

Kaynak: İHA