Demirci'de Kar Etkisini Gösterdi, İlçe Beyaza Büründü
Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Vatandaşlar ise karın etkili olduğu kesimlere çıkarak o anların keyfini çıkardı.
Demirci merkezde sağanak yağmur etkili olurken, ilçenin yüksek kesimleri olan bin 470 rakımlı Akçakertik, Asitepe mevkiileri, Sağnıç ve Bardakçı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının etkili olduğu Demirci - Simav kara yolunda Karayolları ekiplerince belirli aralıklarla 3 kar küreme iş makinesi ile yol tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını gerçekleştirerek yolun ulaşıma kapanmasına engel oluyor.
Demircili vatandaşlar da kar yağışının etkili olduğu bölgelere çıkarak karın keyfini sürdü.
Kaynak: İHA