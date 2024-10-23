DEM Parti'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası İlk Açıklama
Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası DEM Partili Temelli, Meclis'teki konuşmasında "Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır" dedi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırının ardından TBMM'de konuştu.
Temelli'nin ifadeleri şu şekilde:
"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır."
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