DEM Parti'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası İlk Açıklama

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası DEM Partili Temelli, Meclis'teki konuşmasında "Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır" dedi.

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DEM Parti'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası İlk Açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırının ardından TBMM'de konuştu.

Temelli'nin ifadeleri şu şekilde:

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır."

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