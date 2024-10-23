DEM Parti'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası İlk Açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırının ardından TBMM'de konuştu.

Temelli'nin ifadeleri şu şekilde:

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır."