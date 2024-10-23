Bitlis'te Tarımın Geleceği Çalıştayı Yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Tarım geleceği çalıştayı’, üniversitenin merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, çalıştayın açılışında Bitlis’te üretilen tarım ürünleri ve hayvancılıkla ilgili detaylı bir sunum yaptı. Çolak, bölgenin tarımsal kapasitesini artırmak için yapılabilecekleri anlatarak öneriler sundu.



“Tarım, sürdürülebilir gelecek için kritik”

Açılış konuşmasını yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, tarımın ekonomik gelişimin yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için de vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Prof. Elmastaş, küresel sorunlar karşısında yenilikçi tarım yöntemlerinin ve verimli üretim süreçlerinin önemine dikkat çekti. Üniversitenin çevreye duyarlı projelerle bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediğini belirten Elmastaş, tarım sektöründeki akademik çalışmaların topluma büyük fayda sağlayacağını ifade etti.



“Uzmanlardan kapsamlı sunumlar”

Çalıştayın moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz üstlendi. Oturumlarda, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naif Geboloğlu, Bitlis’in tarımsal yapısını değerlendirirken, Prof. Dr. Yılmaz da bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin durumunu ele aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Erkan, iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkilerini anlatırken, Dr. Öğretim Üyesi Adnan Yaviç ise Bitlis’in ceviz üretim potansiyeline dair önemli bilgiler sundu.

Program sonunda, çalıştaya katkı sağlayan katılımcılara plaket takdim edildi. Çekilen toplu fotoğrafla ilk gün tamamlanan etkinlik, ikinci gün de çeşitli akademik oturumlarla devam edecek. Çalıştaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve tarım sektörü temsilcileri yoğun katılım sağladı.

Kaynak: İHA