DEM Parti ve MHP'nin Bayramlaşma Ziyaretinde 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, DEM Parti heyeti, MHP’yi ziyaret etti.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner’in bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

'SÜREÇ HIZLANACAK'

Görüşmede, DEM Parti heyeti ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin barış ve kardeşlik getireceğini kaydederken, MHP heyeti de sürecin güzel sonuçlar doğuracağını vurguladı. MHP heyeti, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.

'SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu bayramlaşma ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Liderliğin en temel özelliklerinden biri kararlı ve tutarlı olmasıdır. O zaman ne söylediyse, tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda, bu işin MHP ile yapılması mümkün değil. Sizler de önemli destekler verdiniz. Artık gözyaşı konuşmayacağımız bir dönem olacağını umuyoruz. Savaşa çatışma değil huzura harcansın. Biz eminiz böyle bir kapı da aralanacak. Bu sorunu çözebilirsek çok daha güçlü bir Türkiye yaratabiliriz. Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİN DEMOKRASIYA EVRİLMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

DEM Parti heyeti ise yapılan açıklamsında "Barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin komisyon konusundaki çıkışı da çok değerliydi. Biz bu sürecin barışa demokrasiye evrilmesini ümit ediyoruz. DEM Parti olarak bunun mücadelesini yürütmeye devam ediyoruz. DEM Parti olarak bayramınızı kutluyoruz" dedi

Kaynak: Haber Merkezi