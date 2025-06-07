İstanbul'da Kurban Bayramı Rahatlığı! Yollar Boş Kaldı, Trafik Yüzde 6!

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İstanbul, Kurban Bayramı’nın ikinci günü sabahında sakin bir güne uyandı. Şehrin en işlek yollarından biri olan E-5 karayolu, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde adeta bomboş kaldı. Drone ile havadan çekilen görüntüler, hem Bakırköy hem de Ankara istikametinde araç yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğunu gösterdi.

Trafik yoğunluk haritasına göre, sabah saatlerinde şehir genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 6 seviyesinde ölçüldü. Bayram tatili dolayısıyla İstanbulluların şehir dışına çıkması veya evlerinde kalmayı tercih etmesi, yolların bu denli sakin olmasında etkili oldu. Yetkililer, bayram süresince trafikteki bu sakinliğin devam edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA