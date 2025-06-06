DEM Parti'den Eren Bülbül'ün Annesine Telefon

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla, Trabzonda'da şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü aradı. Görüşmede Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, anne Bülbül'in bayramını kutladı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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DEM Parti'den Eren Bülbül'ün Annesine Telefon
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DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakırhan ve Hatimoğulları, bayram nedeniyle çeşitli siyasi parti liderleri ve çatışmalarda yaşamını yitirenlerin aileleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Eş Genel Başkanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü de arayarak bayramını kutladı.

Tülay Hatimoğulları, bayram dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti yetkilileri ve ittifak bileşeni partilerin eş genel başkanlarıyla da bayramlaştı. Ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın aileleriyle de görüşerek bayram dileklerini iletti.

BAKIRHAN'DAN SİYASİ TEMASLAR

Tuncer Bakırhan ise hem Türkiye'deki hem de bölgedeki bazı siyasi liderlerle iletişime geçti. Bu kapsamda KDP lideri Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve Kubat Talabani gibi isimlerle bayramlaşan Bakırhan, aynı zamanda CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah partilerinin genel başkanlarını da aradı. EMEP ve TİP liderleri ile ittifak ortağı partilerin eş genel başkanlarıyla da bayram kutlamaları yapıldı. Bunun yanı sıra Gezi sürecinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesi, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri ile de temasa geçildi.

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