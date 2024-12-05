DEM Parti'den Meclis'te Eylem: Kayyım Gidecek, Halk Kalacak

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri Meclis'te Şeref Holü'nde kayyım eylemi yaptı. Milletvekilleri, eylem sırasında ellerinde kayyım atanan DEM Parti’li altı belediye başkanı ve kayyımlar tarafından kalan borçların fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıdı.

Milletvekilleri, “Kayyumlar gidecek, halk kalacak", "Kayyum değil, demokrasi" sloganları attı.

Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Fotoğraflara bakarsanız aslında kayyumun ne demek olduğunu ve eşit temsiliyet anlamında neye tekabül ettiğini hep beraber daha iyi görmüş oluruz. Atanan kayyumların demokrasinin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir ülke inşasında bir yöntem olarak denendiğini çok iyi biliyoruz. Bütün tarihsel hafızamız geçmişten bugüne aslında Kürtlere uygulanan istisna hukukunun bugün kayyum eliyle devam ettirildiğini bizlere gösteriyor" dedi.

DEM Partili milletvekillerinin protestosu 40 dakika sürdü. Ardından milletvekilleri Şeref Holü'nden ayrıldı.

Kaynak: ANKA