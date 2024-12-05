Fırında Dehşet! Kızgın Pekmez Dolu Tepsiyle Kendini Yaktı! Saniyeler İçinde Acıyla Yere Yığıldı

Adana’da fırında çalışan işçi, hem kendine hem de arkadaşlarına dehşeti yaşattı. İçi kızgın pekmezle dolu tepsiyi elindeki bezle tutan işçi, kaldırıp başından aşağıya döktü. Dehşet dolu anların ardından ise yere yığıldı.

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Adana’nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde bir fırında meydana gelen olay, kan dondurdu. Simit üretimi yapılan fırında ellerinin yanmasını istemeyen bir işçi kızgın pekmezin bulunduğu tepkisi, bezle tuttu.

Fırında Dehşet! Kızgın Pekmez Dolu Tepsiyle Kendini Yaktı! Saniyeler İçinde Acıyla Yere Yığıldı - Resim : 1

BAŞI, VUCÜDU YANDI SONRA YERE YIĞILDI

İşçi, kaynayan pekmezin bulunduğu tepsiyi yukarı doğru kaldırdı, ardından başından aşağıya döktü. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan, acıyla yere yığılan işçi ağır yaralandı.

Fırında Dehşet! Kızgın Pekmez Dolu Tepsiyle Kendini Yaktı! Saniyeler İçinde Acıyla Yere Yığıldı - Resim : 2

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİASI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, korku dolu anlar fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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