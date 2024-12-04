Van'a Kayyım mı Atanacak? Abdullah Zeydan İçin Çarpıcı Sözler, İçişleri Bakanı 'Bedelini Öder' Dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Anadolu Basın Federasyonu'ndan basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Yargıtay'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında aldığı karar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya, Yargıtay'ın verdiği kararı henüz okumadığını belirterek, "Arkadaşlarımın anlattığı Diyarbakır 5. Cezaya yeniden gideceği. Bunlara bakmak lazım. Terör ve demokrasi yan yana duramaz. Demokrasi ve hukuk devletiyiz. Hiç kimsenin de suç işleme özgürlüğü yok. Halkın oyuyla başkan olan biri suç işliyorsa bedelini öder" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında da konuşan Yerlikaya, 150 bin 327'sine ulaşamadıklarını belirtti. Yerlikaya, Adres tahkikatı yaptık. 731 bin göçmenin adresinin güncel olmadığını gördük. 150 bin 327’sini bulamadık. Bu aileler yok, kanaatimiz Avrupa’ya göç ettikleri yönünde. Adres güncelleme işi artık öyle bir noktaya geldi ki bize devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Konum bildirilmezse Jandarma oraya gidecek. Makul bir sebebi yoksa kurallar çok ağır. 2 defa konum atmayınca alıp kampa götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararın usulsüz şekilde verildiğini belirterek, bozulmasına hükmetti. Daire, dosyanın yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırıldı.

Zeydan’ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, memnu hakların geri verilmesi cezanın infazının tamamlanmasından itibaren üç yıl geçmesi gerektiğini belirterek, Abdullah Zeydan için bu tarihin 20 Aralık 2025 olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem