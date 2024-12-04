Duruşmaya 3 Gün Kala… Narin Davasında Nevzat Bahtiyar ile İlgili Yeni Gelişme

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izleri için istenen ek rapor talebi ve Narin Güran’ın kıyafetinde tespit edilen PSA’ya dair bilimsel görüş talebi reddedildi.

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Duruşmaya 3 Gün Kala… Narin Davasında Nevzat Bahtiyar ile İlgili Yeni Gelişme

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın tutuklu bulunduğu 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davanın yeni duruşmasına sayılı günler kala yeni bir gelişme daha yaşandı.

Duruşmaya 3 Gün Kala… Narin Davasında Nevzat Bahtiyar ile İlgili Yeni Gelişme - Resim : 1

Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izlerine dair yapılan Adli Tıp incelemesinde herhangi bir sonuca ulaşılamamış, Enes Güran, ifadesinde ısırığın sebebini “Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumun üzerine kapanarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı” diyerek anlatmıştı.

Duruşmaya 3 Gün Kala… Narin Davasında Nevzat Bahtiyar ile İlgili Yeni Gelişme - Resim : 2

ISIRIK İZLERİ İÇİN İSTENEN EK RAPOR REDDEDİLDİ

Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin kendisine ait olup olmadığının anlaşılması için ağız modelinin alınarak, yeniden Adli Tıp Kurumu’nda analizinin yapılması için ek rapor talep edilmişti. Ek rapor talebi reddedildi.

Minik Narin’in cinayet dosyasına son olarak Diyarbakır Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı bir rapor eklenmişti. Raporda, Narin Güran’a ait olduğu bildirilen külot dış kısım ön sürüntü örneği, külot, mor renkli etek ve yazma üzerinde bulunan lekeden menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Duruşmaya 3 Gün Kala… Narin Davasında Nevzat Bahtiyar ile İlgili Yeni Gelişme - Resim : 3

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz 22 Kasım'da mahkemeden toplam 14 maddelik bir talepte bulunmuştu. Narin Güran’ın kıyafetlerinde tespit edilen menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi hakkında, "Erkeklerde ve kadınlarda bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa hangi organ ya da vücut sisteminden salgılanabileceği, normal şartlarda, maktulün 8 yaşında olduğu dikkate alınarak söz konusu enzimin maktulün vajinasında bulunup bulunamayacağı, bu enzimin üretiminin hangi yaştan sonra erkek ve kadın bireylerde başladığı hususunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölüm Başkanlığından kurul olarak bilimsel görüş" talep etmişti.

Narin Güran’ın kıyafetinde tespit edilen PSA’ya dair istenen bilimsel görüş talebi de 'dosyaya yenilik katmayacağı' gerekçesiyle’ reddedildi.

Duruşmaya 3 Gün Kala… Narin Davasında Nevzat Bahtiyar ile İlgili Yeni Gelişme - Resim : 4

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Kaynak: ANKA

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