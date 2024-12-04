Yola Dökülen Balık Yağı Trafiği Felç Etti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu rampasında seyir eden ve balık taşıyan bir kamyonun kasasından yola balık yağı döküldü. Kayganlaşan yolda trafik altüst oldu. Yolda kayan 3 tır yoldan çıkarken, 2 araç ise birbiriyle çarpıştı.

Başka kaza yaşanmaması amacıyla yolda Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Çağrılan karayolu ekpiperi tarafından kumlama çalışmasının yürütüldüğü yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kaynak: İHA