DEM Parti'den CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a Yanıt

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası Esenyurt'ta yapılan mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın çıkışı dikkat çekmişti. Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net" demişti.

Köksal'ın bu çıkışına DEM Parti'den cevap geldi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya platformu X hesabından Köksal'ın bu sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayarak "Biz sana ölüyoruz…" diye yazdı.

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Daha önce de yaptığı açıklamalarla gündem olan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken bir çıkış daha gelmişti. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’e destek için Mardin'e gitmiş ve burada Türk ile beraber halka seslenmişlerdi.

Köksal ise tv100'de katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

"Bir CHP’li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda değilim. Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti’ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti’ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez."

Esenyurt mitingine katılmayan isimlerden olan Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem