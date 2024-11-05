Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli E.Ş, tutuklandı. Şen'in kuzeni olduğu öğrenilen zanlı ifadesinde Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığı için olayın gerçekleştiğini iddia etti.

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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, 2 kişiyi de silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.Ş, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme - Resim : 1

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan E.Ş'nin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırıda Flaş Gelişme - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı! Hayatını KaybettiBalışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı! Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: AA

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