DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İktidara 'İzmir Faciası' Tepkisi

Dün akşam saatlerinde İzmir'den gelen haber tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Selçuk ilçesinde bulunan tek katlı bir evde eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin hepsi hayatını kaybetti.

'KARDEŞLERİN ÖLÜMÜ KAHRETTİ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya platformu X hesabından yangına ilişkin paylaşımda bulundu. "5 çocuk, en büyüğü 5 yaşında olan kardeşlerin ölümü bizleri kahretti" diyen Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, “refah düzeni”, “Türkiye yüzyılı” diyedursun yoksul, emekçi halk için bıçak kemiği çoktan deldi geçti, bıçak ilikte...

'İKTİDARIN TÜRKİYE YÜZYILI NEDİR?'

İktidarın Türkiye Yüzyılı nedir? Bir kuru ekmek için çocuklarını evde bırakıp hurda toplamak zorunda bırakılan kadındır. Evde ekmek beklerken ısınmak için açtıkları soba yüzünden çıkan yangında ölen çocuklardır. 78 yaşında çalışmak zorunda bırakılan ve iş cinayetinde hayatını kaybeden işçidir Türkiye Yüzyılı!

Saray günlük 21,5 Milyon TL harcasın, çeteleri daha zengin etsin diye halka reva görülen düzendir Türkiye Yüzyılı!

Oysa gecelerinde aç yatılmayan, emekçinin-emeklinin hakkını aldığı; çocukların ve kadınların güvende, gençlerin umutlu, herkesin eşit yurttaş olduğu bir yüzyılı inşa etmek elimizde. Yitirdiğimiz canlarımız için bu mücadelemizi sürdüreceğiz."