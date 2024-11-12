Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç! İki Parti Arasındaki Fark Burun Buruna

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Optimar Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin hazırladığı anketin sonuçlarını paylaştı.

26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?, “Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışmasını nasıl buldunuz?”, “Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” soruları yöneltildi.

Fırat’ın aktardığı anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 50.6’sı “Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusuna ‘ekonomi’ yanıtını verdi.

Ekonomi dışında diğer sorunlar olarak ise yüzde 11.7 oyla terör, yüzde 9.9 oyla adalet gösterildi.

AKP VE CHP ARASINDA 5’LİK FARK

“Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusuna verilen cevaplar arasında en fazla oy alan parti ise yüzde 24,5 oy ile AKP oldu.

CHP ise yüzde 24 oy alarak listede ikinci sırada yer aldı. AKP ve CHP arasındaki 5’lik puan farkı dikkat çekti. Anket sonucunda listeye üçüncü sıradan giren MHP’nin oy oranı ise 6,3 oldu.

Hande Fırat, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Dem Partililerle el sıkışmasıyla başlayan tartışma ile ilgili soruları içermesi açısından dikkat çekici” diyerek “Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışmasını nasıl buldunuz?” sorusuna verilen cevapları şöyle paylaştı:

Siyaset gereği: Yüzde 25.8

Şoke edici: Yüzde 18.9

Üzücü: Yüzde 16.4

Yapıcı: Yüzde 15.9

Samimi: Yüzde 13.2

Kaynak: Hürriyet