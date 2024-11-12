Giresun'da Doktora Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı

Giresun'da özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e yönelik saldırıda bulunan hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giresun'da Doktora Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı

Kentteki özel bir hastanede dün oğlunun sünnet edilip yataklı servise götürülmesinin ardından tartıştığı genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Giresun'da dün özel hastanede A.A.K. ile Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında tartışma çıkmıştı. CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

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