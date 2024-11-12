Mehmet Ali Erbil'e Bir Şok Daha

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Erbil'in gözaltı sonrası hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI İDDİASI

Gazeteci Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’in Kanal D ekranlarında sunduğu Turnike adlı programın yayından kaldırdığını öne sürdü.

Akay şu açıklamalarda bulundu:

"2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti."

2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti. pic.twitter.com/2LmO54HVQd — Onur Akay (@onurakaymedya) November 12, 2024

NE OLMUŞTU?

Aralarında müzisyen, sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 23 kişi hakkında yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da vardı. Gözaltına alınan 16 kişiden 12’si tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem