DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'Esenyurt' Tepkisi: 'Siyasi Darbe Gerçekleşti, Asla Kabul Etmiyoruz'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan tepki gösterdi: "Bu anlayış bir siyasi darbe gerçekleştirmiştir. Asla kabul etmiyoruz. Biz kayyım rejimini Van'dan, Hakkari'den biliyoruz."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'Esenyurt' Tepkisi: 'Siyasi Darbe Gerçekleşti, Asla Kabul Etmiyoruz'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması sonrası CHP ve DEM Parti, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na çağrı yapmıştı. Özer'in yerine kayyım atanmasına tepki olarak binlerce vatandaş bir araya geldi.

Burada ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuştu. Hatimoğulları, "Esenyurt Belediyesi'nden ne istediniz? Neden belediye başkanına şafak operasyonu çektiniz? Hangi iç barıştan bahsediyorsunuz? Bu anlayış bir siyasi darbe gerçekleştirmiştir. Asla kabul etmiyoruz. Biz kayyım rejimini Van'dan, Hakkari'den biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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